Найбільший дефіцит кадрів: яких лікарів та педагогів бракує в Україні
Дефіцит кадрів в Україні стосується й галузей освіти та охорони здоров'я. За окремими спеціальностями вакансій у десять разів більше, ніж кандидатів на роботу.
У яких професіях спостерігається найбільший дефіцит кадрів, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.
На середину лютого 2024 року в галузі освіти і науки в Україні налічувалося 5,6 тисяч пропозицій роботи, а зареєстрованих у державній службі зайнятості освітян було 3,5 тисяч. А в медицині та аптекарстві було понад 13 тисяч пропозицій роботи та 5,2 тисячі осіб, зареєстрованих як шукачі роботи на відповідні посади.
Найбільший дефіцит кадрів спостерігається за такими спеціальностями:
- учитель-логопед – 254 вакансії та 14 шукачів;
- лікар загальної практики – 224 вакансії та 29 шукачів;
- лікар-терапевт – 192 вакансії та 18 шукачів;
- лікар-психіатр – 104 вакансії та 3 шукачі.
Такий професійний дисбаланс у галузі освіти, науки, фармакології і лікарської практики був завжди, пояснює Олена Мельник. Серед лікарів зазвичай було або більше тих, хто шукає роботу, або було більше вакансій, ніж медиків, які потребували працевлаштування.
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