Самый большой дефицит кадров: каких врачей и педагогов не хватает в Украине
Дефицит кадров в Украине касается и областей образования и здравоохранения. По отдельным специальностям вакансий в десять раз больше, чем кандидатов на работу.
В каких профессиях наблюдается самый большой дефицит кадров, в интервью РБК-Украина рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.
На середину февраля 2024 года в области образования и науки в Украине насчитывалось 5,6 тысячи предложений работы, а зарегистрированных в государственной службе занятости педагогов было 3,5 тысячи. А в медицине и аптекарстве было более 13 тысяч предложений работы и 5,2 тысяч человек, зарегистрированных в качестве соискателей работы на соответствующие должности.
Наибольший дефицит кадров наблюдается по следующим специальностям:
- учитель-логопед – 254 вакансии и 14 соискателей;
- врач общей практики – 224 вакансии и 29 соискателей;
- врач-терапевт – 192 вакансии и 18 соискателей;
- врач-психиатр – 104 вакансии и 3 соискателя.
Такой профессиональный дисбаланс в области образования, науки, фармакологии и врачебной практики был всегда, объясняет Елена Мельник. Среди врачей обычно было больше тех, кто ищет работу, или было больше вакансий, чем медиков, нуждавшихся в трудоустройстве.
Напомним, мы писали, каких специалистов критически не хватает в Украине. Большая потребность есть в швеях, электромонтерах, слесарях-сантехниках, токарях.
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