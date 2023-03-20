Найбільший банк Швейцарії UBS купив Credit Suisse

Швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився у складному становищі. Сума угоди становила 3 млрд швейцарських франків (3,24 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву UBS.
"За умовами угоди, яка включала всі акції, акціонери Credit Suisse отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акції Credit Suisse, що дорівнює 0,76 франка (0,82 долари- ред.), на загальну суму 3 млрд франків" , - йдеться в заяві.
Угода була схвалена урядом Швейцарії, який надав гарантії регулятору країни для виділення ліквідності Credit Suisse.
"Федеральна рада підтримує придбання банку Credit Suisse банком UBS. Щоб зміцнити стабільність фінансових ринків до здійснення цього придбання, Швейцарська Конфедерація надає гарантію Національному банку Швейцарії з метою надання Credit Suisse додаткової допомоги у формі ліквідності", - заявили в уряді.
Також для зменшення ризиків у зв’язку з придбанням активів держава надала банку 9 млрд франків.
До цього, як альтернативу поглинанню Швейцарська влада розглядала варіант націоналізації Credit Suisse.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.