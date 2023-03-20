Крупнейший банк Швейцарии UBS купил Credit Suisse

Швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков (3,24 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление UBS.
"По условиям сделки, включавшей все акции, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, равную 0,76 франка (0,82 доллара - ред.), на общую сумму 3 млрд франков", - говорится в заявлении.
Соглашение было одобрено правительством Швейцарии, которое предоставило гарантии регулятору страны для выделения ликвидности Credit Suisse.
"Федеральный совет поддерживает покупку банка Credit Suisse банком UBS. Чтобы укрепить стабильность финансовых рынков к осуществлению этого приобретения, Швейцарская Конфедерация предоставляет гарантию Национальному банку Швейцарии с целью предоставления Credit Suisse дополнительной помощи в форме ликвидности", - заявили в правительстве.
Также для уменьшения рисков в связи с приобретением активов государство предоставило банку 9 млрд франков.
До этого, в качестве альтернативы поглощению Швейцарские власти рассматривали вариант национализации Credit Suisse.
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