Крупнейший банк Швейцарии UBS купил Credit Suisse

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление UBS .

"По условиям сделки, включавшей все акции, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, равную 0,76 франка (0,82 доллара - ред.), на общую сумму 3 млрд франков", - говорится в заявлении.

Соглашение было одобрено правительством Швейцарии, которое предоставило гарантии регулятору страны для выделения ликвидности Credit Suisse.



"Федеральный совет поддерживает покупку банка Credit Suisse банком UBS. Чтобы укрепить стабильность финансовых рынков к осуществлению этого приобретения, Швейцарская Конфедерация предоставляет гарантию Национальному банку Швейцарии с целью предоставления Credit Suisse дополнительной помощи в форме ликвидности", - заявили в правительстве.



Также для уменьшения рисков в связи с приобретением активов государство предоставило банку 9 млрд франков.