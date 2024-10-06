Найбільший банк Кіпру закрив близько 20 тисяч рахунків росіян

За його словами, Bunk of Cyprus розпочав санацію клієнтського портфеля ще з 2014 року, коли проти Росії було введено санкції у відповідь на окупацію Криму.

"На момент початку санації клієнтського портфеля банку у 2014 році на росіян припадало 4% клієнтського портфеля. Сьогодні ця частка становить лише 0,4%", - сказав він.

У свою чергу ті рахунки, які залишилися, здебільшого належать громадянам РФ пенсійного віку.

Ле Канну зазначив, що при ухваленні рішення про те, яким клієнтам закрити рахунок, банк керувався "міжнародними стандартами комплаєнсу" та власною політикою щодо зміцнення ризиками.

"Загалом, банк дотримується обережного підходу, щоб завчасно захистити свою репутацію та інтереси клієнтів та акціонерів", - наголосив він.

Говорячи про подальшу політику банку, Ле Канну повідомив, що фінансова організація готова розглядати можливі відносини з громадянами Росії, які законно проживають на території Європи, не перебувають під санкціями та ведуть допустиму діяльність у секторах, які відповідають політиці банку.