Крупнейший банк Кипра закрыл около 20 тысяч счетов россиян

По его словам, Bunk of Cyprus начал санацию клиентского портфеля еще с 2014 года, когда против России были введены санкции в ответ на оккупацию Крыма.

"На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%", - сказал он.

В свою очередь те счета, которые остались, в основном принадлежат гражданам РФ пенсионного возраста.

Ле Канну отметил, что при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался "международными стандартами комплаенса" и собственной политикой по укреплению рисками.

"В целом, банк следует осторожному подходу, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров", - подчеркнул он.

Говоря о дальнейшей политике банка, Ле Канну сообщил, что финансовая организация готова рассматривать возможные отношения с гражданам России, которые законно проживают на территории Европы, не находятся под санкциями и ведут допустимую деятельность в секторах, которые соответствуют политике банка.