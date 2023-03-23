Найбільший за 65 років. У Канаді зафіксовано рекордний приріст населення

За минулий рік населення Канади вперше в історії зросло більш як на мільйон людей. Річний приріст становив 2,7%, це найвищий показник із 1957 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Статистичне управління Канади .

2022 року країна прийняла 437 тисяч іммігрантів, у той час як кількість непостійних жителів країни зросла на 607 782 особи, що стало "рекордним роком для обробки імміграційних заяв", за даними агентства.

Збільшення чисельності населення пов'язане з планом уряду Канади залучити до країни якнайбільше іммігрантів. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про план приймати по півмільйона іммігрантів на рік.

Раніше ми повідомляли, що населення столиці Китаю почало скорочуватися вперше за 20 років. Рівень смертності у 2022 році перевищив рівень народжуваності

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Китай має наказати Росії вивести війська з України.

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