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Найбільший за 65 років. У Канаді зафіксовано рекордний приріст населення

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Канада, Четвер 23 березня 2023 07:39
Найбільший за 65 років. У Канаді зафіксовано рекордний приріст населення Фото: Реордний приріст населення Канади (United States Department of State)
Автор: РБК-Україна

За минулий рік населення Канади вперше в історії зросло більш як на мільйон людей. Річний приріст становив 2,7%, це найвищий показник із 1957 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Статистичне управління Канади.

Збільшення чисельності населення пов'язане з планом уряду Канади залучити до країни якнайбільше іммігрантів. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про план приймати по півмільйона іммігрантів на рік.

2022 року країна прийняла 437 тисяч іммігрантів, у той час як кількість непостійних жителів країни зросла на 607 782 особи, що стало "рекордним роком для обробки імміграційних заяв", за даними агентства.

Раніше ми повідомляли, що населення столиці Китаю почало скорочуватися вперше за 20 років. Рівень смертності у 2022 році перевищив рівень народжуваності

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Китай має наказати Росії вивести війська з України.

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