Китай повинен наказати Росії вивести війська з України, - МЗС Канади

Якщо Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні, то він має сказати РФ, щоб ті покинули окуповані території.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.