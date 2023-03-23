Самый большой за 65 лет. В Канаде зафиксирован рекордный прирост населения

За прошлый год население Канады впервые в истории выросло более чем на миллион человек. Годовой прирост составил 2,7%, это самый высокий показатель с 1957 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Статистическое управление Канады.

Увеличение численности населения связано с планом правительства Канады привлечь в страну как можно больше иммигрантов. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о плане принимать по полмиллиона иммигрантов в год. В 2022 году страна приняла 437 тысяч иммигрантов, в то время как количество непостоянных жителей страны возросло на 607 782 человека, что стало "рекордным годом для обработки иммиграционных заявлений", по данным агентства.