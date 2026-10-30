За найбільшим в історії зламом Binance стоять хакери з КНДР, - ЗМІ

За даними дослідників, атака пов’язується з елітною хакерською групою TraderTraitor, підконтрольною Пхеньяну.

Експерти висловлюють високий ступінь впевненості в цих висновках, базуючись на комплексі ончейн- та офчейн-даних.

"TRM приписує атаку TraderTraitor, елітному хакерському підрозділу Північної Кореї, ґрунтуючись на надійній розвідці як в мережі, так і поза нею. Ми робимо це рішення з високою впевненістю", - йдеться у звіті.

У ході масштабного інциденту зловмисникам вдалося вивести цифрові активи в 10 різних блокчейн-мережах на загальну суму близько 6,36 млрд доларів. Основна частина коштів була переведена протягом усього 20 хвилин.

Основним вектором атаки стала компрометація інфраструктури підпису гарячих гаманців біржі.

Хоча компанії Tether, Circle та інші учасники ринку встигли оперативно заморозити близько 2,7 млрд доларів у стейблкоїнах та токенах, під контролем хакерів залишається понад 2,4 млрд доларіву BTC та ETH, недосяжних для блокування.

Binance тимчасово призупинила внесення та виведення коштів на час розслідування інциденту. Біржа також співпрацює з правоохоронними органами та фахівцями з аналізу блокчейну для відстеження й повернення викрадених активів.

Компанія заявила, що покриє всі збитки за рахунок власного фонду екстреного страхування SAFU та коштів біржі.