За самым большим в истории взломом Binance стоят хакеры из КНДР, - СМИ

По данным исследователей, атака связывается с элитной хакерской группой TraderTraitor, подконтрольной Пхеньяну.

Эксперты выражают высокую степень уверенности в этих выводах, основываясь на комплексе ончейн- и офчейн-данных.

"TRM приписывает атаку TraderTraitor, элитному хакерскому подразделению Северной Кореи, основываясь на надежной разведке как в сети, так и вне ее. Мы делаем это решение с высокой уверенностью", - говорится в отчете.

В ходе масштабного инцидента злоумышленникам удалось вывести цифровые активы в 10 различных блокчейн-сетях на общую сумму около 6,36 млрд долларов. Основная часть средств была переведена в течение всего 20 минут.

Основным вектором атаки стала компрометация инфраструктуры подписи горячих кошельков на бирже.

Хотя компании Tether, Circle и другие участники рынка успели оперативно заморозить около 2,7 млрд долларов в стейблкоинах и токенах, под контролем хакеров остается более 2,4 млрд долларов BTC и ETH, недостижимых для блокировки.

Binance временно приостановила внесение и вывод средств на время расследования инцидента. Биржа также сотрудничает с правоохранительными органами и специалистами по анализу блокчейна для отслеживания и возврата похищенных активов.

Компания заявила, что возместит все убытки за счет собственного фонда экстренного страхования SAFU и средств биржи.