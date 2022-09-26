Найбільші протезні компанії закривають бізнес у РФ через війну з Україною, - ЗМІ

За інформацією видання, ісландська компанія Ossur, яка є одним з лідерів на світовому ринку протезування, вже повністю закрила свій бізнес у країні-агресорі.

Зараз на сайті російського офісу Ossur повідомляється, що "прийом замовлень тимчасово неможливий". При цьому в російській компанії "Метиз Ортопедия" підтвердили, що ісландська компанія повністю пішла з ринку РФ.

Інша німецька компанія Ottobock, яка є передовим виробником протезів, затримує поставки на кілька місяців. До початку війни доставка її продукції до РФ займала в середньому 2-3 тижні. Зараз же відомо про випадки, коли клієнти російських компаній чекали на свої протези від Ottobock майже півроку.

У "Верстці" зазначають, що Ottobock та Ossur є найкращими компаніями на російському ринку, які спеціалізуються на протезуванні. Турецькі та китайські аналоги поступаються їм за якістю та можуть викликати алергію.

При цьому гендиректор російської компанії "Салют Орто" Іван Худяков у коментарі виданню вже заявив про початок дефіциту протезів через війну в Україні.

"До Росії зараз приїжджають поранені: наші військовослужбовці, солдати з "ДНР", "ЛНР", мирні жителі з цих регіонів - вони також звертаються до нашої компанії для протезування. Кількість споживачів зростає - через це виникає дефіцит", - розповів він.