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Крупнейшие протезные компании закрывают бизнес в РФ из-за войны с Украиной, - СМИ

Иллюстративное фото: крупнейшие протезные компании закрывают бизнес в РФ из-за войны с Украиной (Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Из России начали уходить компании, которые производят протезы. На этом фоне в РФ уже наблюдается дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстку".

По информации издания, исландская компания Ossur, которая является одним из лидеров на мировом рынке протезирования, уже полностью закрыла свой бизнес в стране-агрессоре.

Сейчас на сайте российского офиса Ossur сообщается, что "прием заказов временно невозможен". При этом в российской компании "Метиз Ортопедия" подтвердили изданию, что исландская компания полностью ушла с рынка РФ.

Другая немецкая компания Ottobock, которая также является передовым производителем протезов, задерживает поставки на несколько месяцев. До начала войны доставка ее продукции в РФ занимала в среднем 2-3 недели. Сейчас же известно о случаях, когда клиенты российских компаний ждали свои протезы от Ottobock почти полгода.

В "Верстке" отмечают, что Ottobock и Ossur являются лучшими компаниями на российском рынке, которые специализируются на протезировании. Турецкие и китайские аналоги уступают им по качеству и могут вызывать аллергию.

При этом гендиректор российской компании "Салют Орто" Иван Худяков в комментарии изданию уже заявил о начале дефицита протезов из-за войны в Украине.

"В Россию сейчас приезжают раненые: наши военнослужащие, солдаты из "ДНР", "ЛНР", мирные жители из этих регионов - они также обращаются в нашу компанию для протезирования. Количество потребителей растет - из-за этого возникает дефицит", - рассказал он.

Напомним, ранее стало известно, что немецкая корпорация Traton, которая объединяет в себе производство и продажи грузовых автомобилей и автобусов под марками MAN и Scania, уходит из России.

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