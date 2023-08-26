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Найбільші лісові пожежі в історії ЄС: в Греції арештували 79 людей через підпали

Фото: в Греції за звинуваченнями у підпалах арештували 79 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Греції продовжують вирувати масштабні лісові пожежі, правоохоронці здійснили 79 арештів за звинуваченнями у підпалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник грецького уряду Павло Марінакіс зазначив, що те, що відбувається з підпалами є не просто неприпустимим, а непристойним і злочинним.

"Ви робите злочин проти країни. Вас не пощадять. Ми вас знайдемо, і ви будете притягнуті до відповідальності", - заявив Марінакіс.

Варто зазначити, що пожежі в Греції є найбільшими, коли-небудь зареєстрованими в Європейському Союзі, згоріли понад 73 000 гектарів.

За даними Європейської інформаційної системи, лісові пожежі наразі охопили 1,3 млрд квадратних метрів (130 000 гектарів), що є рекордом ЄС.

Лісові пожежі у Греції

Лісові пожежі вирують у Греції з кінця липня. Надзвичайна ситуація призвела до припинення роботи готелів на острові Родос, тому близько 19 тисяч туристів було евакуйовано. Станом на 26 липня повідомлялося про щонайменше трьох загиблих.

Незабаром стало відомо, що в даний час вогонь охопив понад 8500 гектарів лісів у Греції, на півночі країни виявили 18 тіл, що обгоріли.

 

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ГреціяПожежа