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Лісові пожежі продовжують вирувати в Греції: знайдено ще 18 тіл

Середа 23 серпня 2023 01:17
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Лісові пожежі продовжують вирувати в Греції: знайдено ще 18 тіл Фото: в Греції знайшли ще 18 жертв лісових пожеж (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лісові пожежі в Греції продовжують вирувати - наразі вогонь охопив понад 8500 гектарів, а нещодавно на півночі країни знайшли 18 обгорілих тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Загиблі, яких знайшли поблизу села на півночі Греції, ймовірно, були мігрантами, повідомляє пожежна служба. Крім цього, на захід від Афін загинула ще одна людина.

Загалом в країні вирує поанд 65 лісових пожеж, які намагаються приборкати сотні пожежників. Деякі з найбільших лісових пожеж тривають у місті Александруполіс на північному сході Греції, де з суботи евакуювали 13 громад.

Медсестра лікарні міста Нікос Гіокцідіс заявила, що подібної ситуації вона не бачила ніколи за 27 років роботи.

"Це ніби наслідки війни", - зазначила вона.

Лісові пожежі в Греції

Лісові пожежі вирують у Греції з кінця липня. Це призвело до припинення роботи готелів на острові Родос, тож близько 19 тисяч туристів було евакуйовано. Станом на 26 липня повідомлялось про щонайменше трьох загиблих.

А наступного дня повідомлялось, що в центральній частині країни пожежа дійшла до складу боєприпасів біля великої авіабази та викликала серію сильних вибухів. Постраждалих немає.

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