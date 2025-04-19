Найбільші борги за зелену енергетику накопичено у 2022 році, - експерт

Заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел складає 22,3 млрд грн і найбільша частка з цього боргу припадає на розрахунки за 2022 рік.

Про це заявив Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

За його словами, причини цієї заборгованості частково обговорювалися на початку квітня на засіданні тимчасово-слідчої комісії Верховної Ради з питань енергетики і тарифів.

"Рівень боргів за цей період (2022 рік – ред.) є найбільшим. На запитання голови ТСК чому борги за цей період не погашають, прозвучала цілком резонна відповідь: системний оператор не здійснював платежів для розрахунків за цей період", - сказав Прокіп.

За його словами, така ситуація склалась через труднощі із врегулюванням обліку виробленої та відпущеної електроенергії за окремі місяці 2022 року, зокрема й через питання окупації територій, де розташовані "зелені" електростанції.

"У деяких випадках, енергетичний об’єкт перебуваючи на окупованій території, втрачав зв'язок з об’єднаною енергосистемою, але працював для потреб мешканців, що потрапили під окупацію", - зазначає Прокіп.

Він вважає, що через це підходи обліку відпуску електроенергії, що діяли на початок 2022 року, не можуть бути застосовані для подальших місяців. При цьому експерт пояснює, що для врегулювання проблеми боргів 2022 року необхідно встановити моменти втрати зв’язку енергообʼєктів з енергосистемою.

На його думку, додаткова загроза накопичення боргів з великим терміном давності полягає в тому, що через нарахування штрафів, пені, компенсації інфляції за цими боргами збільшується фінансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" та "Укренерго", які мають здійснювати своєчасні розрахунки перед підприємствами ВДЕ за вироблену енергію.

"Ця ситуація прирікає на формування нових, додаткових боргів. І в якийсь момент просто паралізує ринок і роботу ключових енергетичних компаній, завдяки яким є світло в помешканнях кожного українця", - заявив експерт.

Нагадаємо, на думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.