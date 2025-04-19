Наибольшие долги за зеленую энергетику накоплены в 2022 году, - эксперт

Задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22,3 млрд грн и наибольшая доля из этого долга приходится на расчеты за 2022 год.

Об этом заявил Андриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его словам, причины этой задолженности частично обсуждались в начале апреля на заседании временно-следственной комиссии Верховной Рады по вопросам энергетики и тарифов.

"Уровень долгов за этот период (2022 год - ред.) является самым большим. На вопрос председателя ВСК почему долги за этот период не погашают, прозвучал вполне резонный ответ: системный оператор не осуществлял платежей для расчетов за этот период", - сказал Прокип.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за трудностей с урегулированием учета произведенной и отпущенной электроэнергии за отдельные месяцы 2022 года, в том числе и из-за вопроса оккупации территорий, где расположены "зеленые" электростанции.

"В некоторых случаях, энергетический объект находясь на оккупированной территории, терял связь с объединенной энергосистемой, но работал для нужд жителей, попавших под оккупацию", - отмечает Прокип.

Он считает, что из-за этого подходы учета отпуска электроэнергии, действовавшие на начало 2022 года, не могут быть применены для последующих месяцев. При этом эксперт объясняет, что для урегулирования проблемы долгов 2022 года необходимо установить моменты потери связи энергообъектов с энергосистемой.

По его мнению, дополнительная угроза накопления долгов с большим сроком давности заключается в том, что из-за начисления штрафов, пени, компенсации инфляции по этим долгам увеличивается финансовая нагрузка на ГП "Гарантированный покупатель" и "Укрэнерго", которые должны осуществлять своевременные расчеты перед предприятиями ВИЭ за произведенную энергию.

"Эта ситуация обрекает на формирование новых, дополнительных долгов. И в какой-то момент просто парализует рынок и работу ключевых энергетических компаний, благодаря которым есть свет в домах каждого украинца", - заявил эксперт.

Напомним, по мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.