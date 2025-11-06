Найбільші аеропорти США скорочують кількість рейсів через шатдаун, - Reuters

Про нові правила стосовно авіарейсів повідомив міністр транспорту США Шон Даффі. Скорочення зачеплять найбільші аеропорти, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес і Даллас.

За оцінками аналітиків, це може торкнутися до 1 800 рейсів і понад 268 000 пасажирських місць. Міжнародні перельоти поки залишаться без змін.

Шатдаун у США

Призупинення роботи уряду в США, або шатдаун, стало найтривалішим в історії США і залишило 13 000 диспетчерів і 50 000 співробітників TSA (Адміністрації безпеки транспорту) працювати без зарплати. У результаті десятки тисяч рейсів уже було затримано, а понад 3,2 мільйона пасажирів зіткнулися з проблемами через нестачу персоналу.

Міністр транспорту США наголосив, що скорочення можуть бути скасовані, якщо демократи погодяться знову відкрити роботу уряду. Адміністрація FAA також попередила про можливі додаткові обмеження на рейси, якщо проблеми з повітряним рухом посиляться.

Авіакомпанії закликають до завершення шатдауну, наголошуючи на ризиках для безпеки пасажирів.

Видання нагадує, що в середу понад 2 100 рейсів було затримано, а частина авіадиспетчерів не вийшла на роботу, що збільшує навантаження на решту співробітників.