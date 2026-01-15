ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Найбільше ворожих штурмів - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Україна, Четвер 15 січня 2026 17:45
UA EN RU
Найбільше ворожих штурмів - на Покровському напрямку: зведення Генштабу Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті 15 січня (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 16:00 четверга, 15 січня, на фронті відбулось 74 боєзіткнення. Найгарячішим напрямком є Покровський, де зафіксовано 26 ворожих штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

Артилерія РФ завдавали ударів по районах населених пунктів Рижівка, Рогізне, Безсалівка, Волфине, Кучерівка, Іскрисківщина, Прогрес, Шпиль Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ завдала авіаудару із застосуванням двох керованих авіабомб, здійснила 69 обстрілів, з яких два - з РСЗВ. Українські оборонці відбили одну ворожу атаку.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять штурмів ворога у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе та у напрямках населених пунктів Ізбицьке, Кругле. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог двічі штурмував у бік Піщаного та Курилівки.

На Лиманському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі населених пунктів Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки. Досі триває один бій.

На Слов’янському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку українські оборонці відбили чотири ворожих атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

На Костянтинівському напрямку відбулося дев’ять ворожих атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки й Софіївки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку росіяни 26 разів штурмували у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Родинське. Вже відбито 22 ворожих атаки, досі тривають чотири боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку відбито п’ять ворожих атак поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак окупантів у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Крім того, РФ завдала авіаударів по Різдвянівці, Самійлівці, Гіркому, Воздвижівці.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах Степногірська та Степового. Ще один бій триває досі.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 223 090 військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП