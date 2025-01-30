Найбільше ворог атакує під Покровськом. Генштаб розповів, що відбувається на фронті

За даними Генштабу, сьогодні Росія завдала 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району Козачої Лопані.

Три рази агресор атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. Наші воїни відбили дев’ять ворожих атак. Під авіаударами опинились райони Нової Кругляківки та Лиману.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив дев’ять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, всі боєзіткнення завершені. Противник завдав авіаударів по Дронівці та Сіверську.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 10 спроб загарбників просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Водночас ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів намагались просунутись вперед в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського, одне зіткнення ще триває. Також - бомбардували Щербинівку, Катеринівку, Клебан-Бик та Іванопілля, застосувавши КАБ.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 51 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі. Авіаудару керованими авіабомбами зазнало Білицьке.

Втрати окупантів на цьому напрямку за сьогодні склали 337 осіб вбитими та пораненими, знищено десять автомобілів, одну антену БПЛА, один засіб супутникового зв’язку, два засоби РЕБ, один ПТРК, комплекс спостереження "Муром-М" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено два міномети противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ поблизу Костянтинополя. Авіаударів зазнали населені пункти Розлив та Комар.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив чотири спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новополя та Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждали Тернове та Темирівка.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку російські загарбники сім разів намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

Також Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 11 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала по власній території 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБів.