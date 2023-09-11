ua en ru
Пн, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найбільше за сторіччя. Жертвами землетрусу в Марокко стали понад 2100 людей

Понеділок 11 вересня 2023 05:47
UA EN RU
Найбільше за сторіччя. Жертвами землетрусу в Марокко стали понад 2100 людей Фото: жертвами землетрусу в Марокко стали понад 2100 людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Число жертв у результаті землетрусу в Марокко зросло до 2122, також зафіксовано понад 2420 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За даними МВС країни, землетрус, що стався 9 вересня, є найбільшим за останні 120 років.

Повідомляється, що рятувальникам важко добиратися до найбільш постраждалих регіонів через великі завали на дорогах. Смерть людей у результаті землетрусу зареєстрована у дев'яти провінціях та префектурах. Епіцентр знаходився в районі Ігіль у провінції Ель-Хауз.

Низка країн вже надали допомогу постраждалим регіонам. Так, влада Катару відправила до Марокко сім пошуково-рятувальних вертольотів, намети, медичне обладнання та продукти харчування. Міжнародний Комітет Червоного Хреста виділив близько 1 млн. доларів зі свого фонду з надзвичайних ситуацій для підтримки філії організації в Марокко.

Землетрус у Марокко

За даними геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався на відносно невеликій глибині – 18,5 км у гірському районі Ігіль. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що поки що інформація про постраждалих українців до Марокко не надходила.

Проте ситуацію продовжують відстежувати. Щоб отримати допомогу, українцям необхідно звернутися на гарячу лінію посольства України в Рабаті: +212 6 61 18 63 90.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марокко
NEWS
Українські війська просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк: карти боїв ISW
Українські війська просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк: карти боїв ISW
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає