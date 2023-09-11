Крупнейшее за столетие. Жертвами землетрясения в Марокко стали более 2100 человек

Число жертв в результате землетрясения в Марокко возросло до 2122, также зафиксировано более 2420 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

По данным МВД страны, произошедшее 9 сентября землетрясение является крупнейшим за последние 120 лет.

Сообщается, что спасателям трудно добираться до наиболее пострадавших регионов из-за больших завалов на дорогах. Смерть людей в результаты землетрясения зарегистрирована в девяти провинциях и префектурах. Эпицентр находился в районе Игиль в провинции Эль-Хауз.

Ряд стран уже оказали помощь пострадавшим регионам. Так, власти Катара отправили в Марокко семь поисково-спасательных вертолетов, палатки, медицинское оборудование и продукты питания. Международный Комитет Красного Креста выделил около 1 млн долларов из своего фонда по чрезвычайным ситуациям для поддержи филиала организации в Марокко.

Землетрясение в Марокко

Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игиль. Между тем Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что оно произошло на глубине 27 км, и изначально оценил магнитуду в 7 баллов.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что пока информация о пострадавших украинцах в Марокко не поступала.

Однако ситуацию продолжают отслеживать. Чтобы получить помощь, украинцам необходимо обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Рабате: +212 6 61 18 63 90.