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Найбільше у Києві. У поліції розповіли, скільки людей порушило комендантську годину у новорічну ніч

Фото: у поліції розповіли, скільки людей порушило комендантську годину у новорічну ніч (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Більше 100 людей порушило комендантську годину у новорічну ніч, найбільше порушників виявилося у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Національної поліції Мар'яну Реву на брифінгу.

Вона зазначила, що у новорічну ніч комендантська година співпала з сигналом повітряної тривоги, тому люди, здебільшого знаходилися, в укриттях і не порушували комендантську годину.

"У новорічну ніч зафіксовано трохи більше 100 таких випадків, більше 60 з них - у місті Києві", - сказала Рева.

За її словами, поліцейські перевіряли документи в громадян та відпускали їх, попереджаючи, що потрібно дотримуватися комендантської години й реагувати на сигнал повітряної тривоги.

Загалом за 1 січня Нацполіція отримала понад 29 тисяч повідомлень на спецлінію "102". Понад 5,5 тисяч з них стосувалися події кримінального характеру, більшість повідомлень носили інформаційний характер. Найбільше було повідомлень про хуліганські дії, крадіжки, пограбування та шахрайство.

Окрім того, поліцейські зафіксували понад 80 повідомлень про використання піротехнічних засобів. Їх перевірили та встановили що деякі з них дублювалися, також є випадки, які не підтвердилися.

Так, поліція відкрила два кримінальні провадження щодо хуліганства, зокрема за запуск піротехнічних засобів. У Дарницькому районі Києва затримали особу, якій найближчим часом буде повідомлено про підозру. Також аналогічний факт зареєстровано на Оболоні. Ще одне порушення було зафіксовано у Вінниці, порушника затримано.

Водночас поліцейські склали близько 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо використання піротехнічних засобів.

Нагадаємо, наразі в Україні заборонено використання піротехніки.

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