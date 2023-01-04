Больше всего в Киеве. В полиции рассказали, сколько людей нарушило комендантский час в новогоднюю ночь

Она отметила, что в новогоднюю ночь комендантский час совпал с сигналом воздушной тревоги, поэтому люди в большинстве своем находились в укрытиях и не нарушали комендантский час.

"В новогоднюю ночь зафиксировано чуть более 100 таких случаев, более 60 из них - в городе Киеве", - сказала Рева.

По ее словам, полицейские проверяли документы у граждан и отпускали их, предупреждая, что нужно соблюдать комендантский час и реагировать на сигнал воздушной тревоги.

Всего за 1 января Нацполиция получила более 29 тысяч сообщений на спецлинию "102". Более 5,5 тысячи из них касались события криминального характера, большинство сообщений носили информационный характер. Больше всего было сообщений о хулиганских действиях, воровстве, ограблении и мошенничестве.

Кроме того, полицейские зафиксировали более 80 сообщений об использовании пиротехнических средств. Их проверили и установили, что некоторые из них дублировались, также есть случаи, которые не подтвердились.

Так, полиция открыла два уголовных производства по хулиганству, в частности за запуск пиротехнических средств. В Дарницком районе Киева задержали лицо, которому в ближайшее время будет сообщено о подозрении. Также аналогичный факт зарегистрирован на Оболони. Еще одно нарушение было зафиксировано в Виннице, нарушитель задержан.

В то же время полицейские составили около 10 административных протоколов за нарушение правил использования пиротехнических средств.

Напомним, в настоящее время в Украине запрещено использование пиротехники.

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