Найбільше боїв - у районі Покровська: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Російські окупанти не припиняють спроб просування на фронті. Найбільше боєзіткнень сьогодні, 28 жовтня, фіксують в районі Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За даними Генштабу, з початку доби було зафіксовано 76 боєзіткнень вздовж усієї лінії фронту.

Окупанти обстрілюють населені пункти, які знаходяться поблизу кордону з РФ. Зокрема, вони вдарили артилерією по Білій Березі, Яструбщині, Кучерівці Сумської області.

Ситуація на окремих напрямках:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 79 обстрілів, зокрема три - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку одну атаку відбили українські воїни в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку солдати РФ чотири рази намагалися просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор сім разів атакував у районах низки населених пунктів. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 10 разів намагався йти вперед у районах чотирьох населених пунктів.

На Покровському напрямку ворог 23 рази атакував позиції українських захисників у районах Покровська і ще низки населених пунктів. Два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога: тринадцять з шістнадцяти наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника завдала кількох ударів.

На Оріхівському напрямку загарбники сім разів намагалися просунутися в районі чотирьох населених пунктів. Два боєзіткнення досі тривають. Оріхів зазнав авіаудару ворога.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.