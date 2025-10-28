ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Найбільше боїв - у районі Покровська: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 17:07
Найбільше боїв - у районі Покровська: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті Ілюстративне фото: українські воїни продовжують оборону у районі Покровська (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти не припиняють спроб просування на фронті. Найбільше боєзіткнень сьогодні, 28 жовтня, фіксують в районі Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За даними Генштабу, з початку доби було зафіксовано 76 боєзіткнень вздовж усієї лінії фронту.

Окупанти обстрілюють населені пункти, які знаходяться поблизу кордону з РФ. Зокрема, вони вдарили артилерією по Білій Березі, Яструбщині, Кучерівці Сумської області.

Ситуація на окремих напрямках:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 79 обстрілів, зокрема три - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку одну атаку відбили українські воїни в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку солдати РФ чотири рази намагалися просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор сім разів атакував у районах низки населених пунктів. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 10 разів намагався йти вперед у районах чотирьох населених пунктів.

На Покровському напрямку ворог 23 рази атакував позиції українських захисників у районах Покровська і ще низки населених пунктів. Два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога: тринадцять з шістнадцяти наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника завдала кількох ударів.

На Оріхівському напрямку загарбники сім разів намагалися просунутися в районі чотирьох населених пунктів. Два боєзіткнення досі тривають. Оріхів зазнав авіаудару ворога.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленский розповів, що під час Добропільської контрнаступальної операції українським захисникам вдалося взяти в полон близько 2200 російських солдатів.

Донецька область Покровськ Генштаб ВСУ Війна в Україні
