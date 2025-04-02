Найбільше атак на Покровському напрямку: Генштаб показав карти боїв

Минулої доби на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими окупантами. Ворог продовжує завдавати масованих ударів по позиціях українських військових та мирних населених пунктах.

За даними Генерального штабу ЗСУ, противник здійснив 101 авіаудар, скинувши 171 керовану авіаційну бомбу. Окрім цього, ворог випустив близько 5500 снарядів, з них 120 – із реактивних систем залпового вогню, а також задіяв 1844 дрони-камікадзе.

Окупанти завдали авіаударів по Сумській, Донецькій та Запорізькій областях, атакуючи Миропільське, Краснопілля, Гуляйполе, Залізничне та інші населені пункти. У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ударів по п’яти районах зосередження ворожих сил.

Ситуація на напрямках:

Харківський напрямок - зафіксовано сім боєзіткнень у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Липців.

Куп’янський напрямок - 11 атак окупантів, зокрема біля Піщаного, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Лиманський напрямок – ворог намагався прорватися 17 разів у бік Торського, Нового та Мирного.

Сіверський напрямок - 15 атак противника, зокрема біля Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Серебрянки.

Краматорський напрямок - три атаки на Часів Яр, Курдюмівку та Предтечине.

Торецький напрямок - 14 ворожих атак поблизу Леонідівки, Торецька та Диліївки.

Покровський напрямок - 64 атаки противника на позиції Сил оборони біля Калинового, Тарасівки, Олександрополя, Удачного та Новосергіївки.

Новопавлівський напрямок - вісім атак у районах Костянтинополя та Розливу.

Гуляйпільський напрямок - п’ять атак у бік Привільного та Новополя.

Оріхівський напрямок - п’ять атак на Новоданилівку та Степове.

Придніпровський напрямок - чотири безуспішні атаки ворога.

Курський напрямок - 18 боєзіткнень, 265 артилерійських обстрілів, 27 авіаударів та 41 керована бомба.

На Волинському та Поліському напрямках активних бойових дій не зафіксовано.