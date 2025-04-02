Больше всего атак на Покровском направлении: Генштаб показал карты боев

Россия продолжает штурм украинских позиций, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. За сутки более 100 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Враг продолжает наносить массированные удары по позициям украинских военных и мирных населенных пунктах.
По данным Генерального штаба ВСУ, противник совершил 101 авиаудар, сбросив 171 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, враг выпустил около 5500 снарядов, из них 120 - из реактивных систем залпового огня, а также задействовал 1844 дрона-камикадзе.
Оккупанты нанесли авиаудары по Сумской, Донецкой и Запорожской областях, атакуя Миропольское, Краснополье, Гуляйполе, Железнодорожное и другие населенные пункты. В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пяти районам сосредоточения вражеских сил.
Харьковское направление - зафиксировано семь боестолкновений в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки и Липцы.
Купянское направление - 11 атак оккупантов, в частности у Песчаного, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
Лиманское направление - враг пытался прорваться 17 раз в сторону Торского, Нового и Мирного.
Северское направление - 15 атак противника, в частности у Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Серебрянки.
Краматорское направление - три атаки на Часов Яр, Курдюмовку и Предтечино.
Торецкое направление - 14 вражеских атак вблизи Леонидовки, Торецка и Дилиевки.
Покровское направление - 64 атаки противника на позиции Сил обороны у Калинового, Тарасовки, Александрополя, Удачного и Новосергиевки.
Новопавловское направление - восемь атак в районах Константинополя и Разлива.
Гуляйпольское направление - пять атак в сторону Привольного и Новополя.
Ореховское направ ление - пять атак на Новоданиловку и Степное.
Приднепровское направление - четыре безуспешные атаки врага.
Курское направление - 18 боестолкновений, 265 артиллерийских обстрелов, 27 авиаударов и 41 управляемая бомба.
На Волынском и Полесском направлениях активных боевых действий не зафиксировано.
Напомним, что по данным Генштаба, потери российских войск за минувшие сутки составили 1410 человек. Кроме того, уничтожено 10 танков, 24 боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, и 43 беспилотника.
По данным Института изучения войны (ISW), российские войска имели успех на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях, а также в Курской и Белгородской областях.
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