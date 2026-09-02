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Найбільша закупівля пікапів для ЗСУ: Міноборони звітує про зекономлені мільярди

13:06 02.09.2026 Ср
1 хв
ЗСУ отримають 5 тисяч пікапів з величезною економією
aimg Костянтин Широкун
Фото: ЗСУ отримають 5 тисяч пікапів з величезною економією (Getty Images)

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони завершила процедуру закупівлі 5 тисяч пікапів для війська. За результатами тендеру вдалося зекономити понад 2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України.

Потреба у пікапах – велика і постійна, але донедавна закривати її доводилось волонтерськими зборами та власними ресурсами військових, 5 тисяч одиниць – це найбільша кількість, яку закуповувала держава централізовано.

Зазначається, що це повністю нові машини з гарантією від виробника, повнопривідні, з потужними дизельними двигунами.

За словами заступника міністра оборони України Мстислава Баніка, закупівлю розпочали ще в травні, щоб уже восени перші пікапи почали надходити захисникам. Уся партія має надійти у війська до кінця року.

Відкритий тендер дозволив максимально раціонально використати бюджетні кошти – на цій партії вдалося зекономити понад 2 млрд гривень, які буде спрямовано на інші потреби Сил оборони.

Крім того, тендерна процедура дала можливість диверсифікувати закупівлю, яка була розділена на кілька лотів. Поставку 5 тисяч пікапів забезпечать не один, а шість різних постачальників.

Нагадаємо, як раніше розповідало РБК-Україна, українські військові дедалі частіше використовують НРК у логістиці поблизу лінії фронту. Водночас пікапи, як і чотири роки тому, залишаються найбільш затребуваними транспортними засобами у військових.

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