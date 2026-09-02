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Самая большая закупка пикапов для ВСУ: Минобороны отчитывается об сэкономленных миллиардах

13:06 02.09.2026 Ср
1 мин
ВСУ получат 5 тысяч пикапов с огромной экономией
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ получат 5 тысяч пикапов с огромной экономией (Getty Images)

Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны завершило процедуру закупки 5 тысяч пикапов для войск. По результатам тендера удалось сэкономить более 2 млрд. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Потребность в пикапах – большая и постоянная, но недавно закрывать ее приходилось волонтерским собранием и собственными ресурсами военных, 5 тысяч единиц – это наибольшее количество, которое закупало государство централизованно.

Это совершенно новые машины с гарантией от производителя, полноприводные, с мощными дизельными двигателями.

По словам заместителя министра обороны Украины Мстислава Баника, закупку приступили еще в мае, чтобы уже осенью первые пикапы начали поступать защитникам. Вся партия должна поступить в войска до конца года.

Открытый тендер позволил максимально рационально использовать бюджетные средства – на этой партии удалось сэкономить более 2 млрд. гривен, которые будут направлены на другие нужды Сил обороны.

Кроме того, тендерная процедура дала возможность диверсифицировать закупку, разделенную на несколько лотов. Поставку 5 тысяч пикапов обеспечат не один, а шесть разных поставщиков.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, украинские военные все чаще используют НРК в логистике вблизи линии фронта. В то же время , пикапы, как и четыре года назад, остаются наиболее востребованными транспортными средствами у военных.

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