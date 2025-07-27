ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп відмовився встановити тариф проти ЄС нижче 15%

Неділя 27 липня 2025 20:36
UA EN RU
Трамп відмовився встановити тариф проти ЄС нижче 15% Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує встановлювати мита проти Євросоюзу нижче 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зокрема, журналісти запитали Трампа, чи може він запропонувати кращу тарифну ставку для ЄС, ніж 15%. Відповідь його була такою:

"Кращу, тобто нижчу? Ні", - сказав президент США.

Тарифи Трампа проти ЄС

Нагадаємо, що Трамп дав ЄС можливість домовитися зі США про торговельну угоду до 1 серпня 2025 року. У разі, якщо цього не станеться, він пригрозив запровадити 30% базове мито на товари з ЄС, що імпортуються в Америку.

Сьогодні Reuters написало, що напередодні зустрічі Трампа і фон дер Ляєн команди США і ЄС вели фінальні переговори щодо тарифів.

Також дипломати ЄС заявили, що угода міститиме 15% базовий тариф на товари з Євросоюзу, що відображатиме торговельну угоду між США і Японією.

Водночас, угода, як передбачається, включатиме 50% тариф на європейську сталь і алюміній, на які можуть бути введені експортні квоти.

Чиновники ЄС зберігають надію, що базовий тариф у розмірі 15% застосовуватиметься, зокрема, і до легкових автомобілів, замінивши поточне мито в розмірі 27,5%.

Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйєн Євросоюз
Новини
ЗСУ звільнили Кіндратівку: з'явилося епічне відео боїв
ЗСУ звільнили Кіндратівку: з'явилося епічне відео боїв
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку