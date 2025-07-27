Трамп відмовився встановити тариф проти ЄС нижче 15%

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує встановлювати мита проти Євросоюзу нижче 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Кращу, тобто нижчу? Ні", - сказав президент США.

Зокрема, журналісти запитали Трампа, чи може він запропонувати кращу тарифну ставку для ЄС, ніж 15%. Відповідь його була такою:

Тарифи Трампа проти ЄС

Нагадаємо, що Трамп дав ЄС можливість домовитися зі США про торговельну угоду до 1 серпня 2025 року. У разі, якщо цього не станеться, він пригрозив запровадити 30% базове мито на товари з ЄС, що імпортуються в Америку.

Сьогодні Reuters написало, що напередодні зустрічі Трампа і фон дер Ляєн команди США і ЄС вели фінальні переговори щодо тарифів.

Також дипломати ЄС заявили, що угода міститиме 15% базовий тариф на товари з Євросоюзу, що відображатиме торговельну угоду між США і Японією.

Водночас, угода, як передбачається, включатиме 50% тариф на європейську сталь і алюміній, на які можуть бути введені експортні квоти.

Чиновники ЄС зберігають надію, що базовий тариф у розмірі 15% застосовуватиметься, зокрема, і до легкових автомобілів, замінивши поточне мито в розмірі 27,5%.

Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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