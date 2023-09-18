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Найбільша у світі паперова компанія зі США продала частку свого бізнесу в Росії

Фото: Ілюстративне фото (International Paper)
Автор: Дмитро Браславський

Американська целюлозно-паперова компанія International Paper Company продала частку свого бізнесу у РФ і повністю покинула цей ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Виробник продукції з відновлюваних волокон International Paper продав 50% акцій російського спільного підприємства російським акціонерам", - заявив партнер американської компанії група "Ілім".

Покупцем компанія "Ілім" назвала компанію "Ілім Глобал Тімбер Рус", що належить Захару Смушкіну і Борису Зінгаревичу, і повідомила, що угода отримала всі необхідні дозволи регулюючих органів.

"Ілім", провідний російський виробник целюлози та паперу, заявив, що в результаті угоди контроль над колишніми активами американської компанії перейшов до російських акціонерів.

International Paper і Група "Ілім" були стратегічними партнерами. Фінансові умови угоди "Ілім" не розкрив.

The International Paper Company

Американська целюлозно-паперова компанія, найбільша подібна компанія у світі. У компанії працює близько 56 000 співробітників, її штаб-квартира розташована в Мемфісі, штат Теннессі.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

Нещодавно японський ритейлер Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Також тютюновий гігант British American Tobacco остаточно продав свій бізнес в Росії та Білорусі.

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