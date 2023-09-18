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Крупнейшая в мире бумажная компания из США продала долю своего бизнеса в России

Фото: Иллюстративное фото (International Paper)
Автор: Дмитрий Браславский

Американская целлюлозно-бумажная компания International Paper Company продала долю своего бизнеса в РФ и полностью покинула этот рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Производитель продукции из возобновляемых волокон International Paper продал 50% акций российского совместного предприятия российским акционерам", - заявил партнер американской компании группа "Илим".

Покупателем компания "Илим" назвала компанию "Илим Глобал Тимбер Рус", принадлежащую Захару Смушкину и Борису Зингаревичу, и сообщила, что сделка получила все необходимые разрешения регулирующих органов.

"Илим", ведущий российский производитель целлюлозы и бумаги, заявил, что в результате сделки контроль над бывшими активами американской компании перешел к российским акционерам.

International Paper и Группа "Илим" были стратегическими партнерами. Финансовые условия сделки "Илим" не раскрыл.

The International Paper Company

Американская целлюлозно-бумажная компания, крупнейшая подобная компания в мире. В компании работает около 56 000 сотрудников, ее штаб-квартира расположена в Мемфисе, штат Теннесси.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также табачный гигант British American Tobacco окончательно продал свой бизнес в России и Беларуси

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