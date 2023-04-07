Найбільша у світі нафтопромислова компанія потрапила до списку спонсорів війни в Україні
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло найбільшу нафтопромислову компанію у світі SLB до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.
Повідомляється, що SLB мобілізує своїх співробітників у Росії на війну проти України. Окрім цього компанія продовжує співпрацювати з такими російськими нафтогазовими гігантами, як "Газпром", "Роснафта" і "Лукойл".
"Лише з травня по жовтень 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад 4,5 мільярда доларів", - пише НАЗК.
Окрім цього SLB використовує мережу дочірніх підприємств на території Росії для того, щоб обходити міжнародні санкції. Зауважимо, що починаючи з 2000-х уряд США тричі штрафував SLB за порушення національного санкційного законодавства в результаті продовження постачань в Іран, Судан та РФ.
"Не обійшлося і без участі в російській мобілізації. Восени минулого року понад 9 тисяч працівників SLB в Росії отримали повістки на робочому місці. Компанія забороняє співробітникам працювати дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації", - сказано в повідомленні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".
Окрім того, банк Raiffeisen протягом тривалого часу обслуговував фіктивну компанію на Кіпрі, яка контролювалася російськими олігархами Аркадієм та Борисом Ротенбергами.
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