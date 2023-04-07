Крупнейшая в мире нефтепромышленная компания попала в список спонсоров войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Сообщается, что SLB мобилизует своих сотрудников в России на войну против Украины. Кроме этого, компания продолжает сотрудничать с такими российскими нефтегазовыми гигантами, как "Газпром", "Роснефть" и "ЛУКойл".

"Только с мая по октябрь 2022 года SLB поставила на российские предприятия более 900 партий своих товаров. На собственном же сайте компания открыто заявляет, что принесла в бюджет государства-террориста налоги на сумму свыше 4,5 миллиарда долларов", - пишет НАПК.

Кроме того, SLB использует сеть дочерних предприятий на территории России для того, чтобы обходить международные санкции. Отметим, что начиная с 2000-х правительство США трижды штрафовало SLB за нарушение национального санкционного законодательства в результате продления поставок в Иран, Судан и РФ.

"Не обошлось и без участия в российской мобилизации. Осенью прошлого года более 9 тысяч работников SLB в России получили повестки на рабочем месте. Компания запрещает сотрудникам работать дистанционно, чтобы те не могли избежать мобилизации", – говорится в сообщении.