Крупнейшая в мире нефтепромышленная компания попала в список спонсоров войны в Украине
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло крупнейшую нефтепромышленную компанию в мире SLB в перечень международных спонсоров войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.
Сообщается, что SLB мобилизует своих сотрудников в России на войну против Украины. Кроме этого, компания продолжает сотрудничать с такими российскими нефтегазовыми гигантами, как "Газпром", "Роснефть" и "ЛУКойл".
"Только с мая по октябрь 2022 года SLB поставила на российские предприятия более 900 партий своих товаров. На собственном же сайте компания открыто заявляет, что принесла в бюджет государства-террориста налоги на сумму свыше 4,5 миллиарда долларов", - пишет НАПК.
Кроме того, SLB использует сеть дочерних предприятий на территории России для того, чтобы обходить международные санкции. Отметим, что начиная с 2000-х правительство США трижды штрафовало SLB за нарушение национального санкционного законодательства в результате продления поставок в Иран, Судан и РФ.
"Не обошлось и без участия в российской мобилизации. Осенью прошлого года более 9 тысяч работников SLB в России получили повестки на рабочем месте. Компания запрещает сотрудникам работать дистанционно, чтобы те не могли избежать мобилизации", – говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, банк Raiffeisen долгое время обслуживал фиктивную компанию на Кипре, которая контролировалась российскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.
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