Найбільша ракета у світі знову злетіла. Як минув політ Starship

13-й випробувальний політ

Цей політ розрахований приблизно на годину. За планом місії верхній ступінь Starship має здійснити контрольоване приводнення в Індійському океані.

Тим часом надважкий прискорювач Super Heavy, який відокремився від корабля приблизно через дві хвилини після старту, виконав контрольоване приводнення в Мексиканській затоці.

Flight 13 став другим випробуванням версії Starship V3. Під час першого польоту цієї модифікації у травні ракета зіткнулася з низкою відмов двигунів, що негативно позначилося на її характеристиках.

Для SpaceX цей запуск має особливе значення, адже компанія перебуває під значним тиском через необхідність підготувати Starship до ключового випробувального польоту NASA, запланованого на наступний рік. Саме він має стати одним із вирішальних етапів на шляху до наступної висадки людей на Місяць.

Крім того, це перший політ Starship після виходу SpaceX на біржу.