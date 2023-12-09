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Найбільша проблема - логістика: яка ситуація в Авдіївці сьогодні

Фото: в Авдіївці залишається понад 1200 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Авдіївці, попри активні бойові дії та постійні обстріли, залишається понад 1200 цивільних. Найбільшою проблемою для міста залишається логістика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на ранок 9 грудня в Авдіївці залишаються 1253 особи. Після загострення бойових дій евакуація місцевих жителів активізувалася, але зараз знову сповільнилася. Зокрема, і через безпекову ситуацію.

"Багато відповідей люди говорять, коли відмовляються їхати. Одна з таких причин - безпека по дорозі. Люди все бачать і чують... Є такі, які відверто не хочуть виїжджати, є і "ждуни", але їх небагато", - сказав Барабаш.

Начальник Авдіївської МВА додав, що найбільшою проблемою залишається логістика. Наразі їжа та інші необхідні речі до міста завозяться однією трасою, вона небезпека. За словами Барабаша, запас їжі в Авдіївці є, але з питною водою є проблеми.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Нещодавно воїни 47 окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території Авдіївського коксохімічного заводу. Вони наголосили, що завод контролюють ЗСУ.

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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