Самая большая проблема - логистика: какая ситуация в Авдеевке сегодня

По его словам, по состоянию на утро 9 декабря в Авдеевке остаются 1253 человека. После обострения боевых действий эвакуация местных жителей активизировалась, но сейчас снова замедлилась. В частности, и из-за ситуации с безопасностью.

"Многие ответы люди говорят, когда отказываются ехать. Одна из таких причин - безопасность по дороге. Люди все видят и слышат... Есть такие, которые откровенно не хотят уезжать, есть и "ждуны", но их немного", - сказал Барабаш.

Начальник Авдеевской ГВА добавил, что самой большой проблемой остается логистика. Пока еда и другие необходимые вещи в город завозятся одной трассой, она опасна. По словам Барабаша, запас еды в Авдеевке есть, но с питьевой водой есть проблемы.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Недавно воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении оккупантов на территории Авдеевского коксохимического завода. Они подчеркнули, что завод контролируют ВСУ.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.