Найбільша нафтосервісна компанія SLB припиняє поставки в РФ

Постачання припиняються з усіх об'єктів компанії по всьому світу, "у відповідь на тривале розширення міжнародних санкцій". До цього SLB припинила поставки зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського союзу та Канади.

"SLB надзвичайно серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія підтримує позицію міжнародного співтовариства, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні", - йдеться в заяві.

В березні 2022, після початку повномасштабного вторгнення, компанія заявляла про згортання своїх операцій в РФ.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення на РФ було накладено сотні санкцій, в тому числі, і проти нафтової галузі. Так, у грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

А нещодавно було заборонено транспортування нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба", яка йде через Білорусь до Польщі та Німеччини.

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