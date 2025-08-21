Найбільша кількість атак за останній час: Генштаб оновив дані про фронт

Масований тиск ворога

Минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, що стало одним із найнапруженіших днів останніх тижнів. Російські війська завдали два ракетні удари, випустивши п’ять ракет, здійснили 61 авіаційний наліт і скинули 127 керованих авіабомб.

Окрім цього, зафіксовано 5407 обстрілів, серед яких 123 - із реактивних систем залпового вогню, а також застосування 5939 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Стара Гута та Нова Гута на Сумщині, Білогір’я, Оріхів і Приморське на Запоріжжі, а також Бургунка, Миколаївка та Львове на Херсонщині.

Удари у відповідь ЗСУ

Попри шалений тиск, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали точних ударів по семи районах зосередження живої сили, техніки й озброєння окупантів.

Знищено чотири артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони та пункт управління російських військ.

Північний напрямок

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках сталося чотири боєзіткнення. Тут ворог скинув 40 авіабомб під час 16 авіаударів і провів понад дві сотні обстрілів, зокрема з реактивної артилерії.

Слобожанщина

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак біля Вовчанська, Амбарного, Фиголівки, а також у напрямках Хатнього та Катеринівки.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорватися у двох місцях - поблизу Голубівки та в районі Куп’янська.

Лиманський та Сіверський напрямки

На Лиманському напрямку було найгарячіше: зафіксовано 33 спроби наступу ворога біля Карпівки, Рідкодуба, Колодязів, Мирного, Торського, а також у напрямках Ольгівки, Шандриголового, Ямполя, Дронівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку українські підрозділи відбили п’ять штурмів поблизу Григорівки, Переїзного та у напрямках Виїмки й Федорівки.

Краматорськ і Торецьк

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки, а також у напрямку Степанівки, Полтавки та Попового Яру.

Найгарячіша точка - Покровський напрямок

На Покровському напрямку відбулося одразу 53 бої біля Володимирівки, Никанорівки, Федорівки, Кучерового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Дачного, а також у напрямках Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда й Новопавлівки.

Новопавлівський і Запорізький рубежі

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 28 атак поблизу Толстого, Шевченка, Вільного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля та у напрямках Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку активних штурмів не зафіксовано, однак на Оріхівському ЗСУ відбили одну атаку в напрямку Приморського.

Придніпровський напрямок

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед, але отримав гідну відсіч.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.