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Найбільша авіакомпанія Туреччини скасувала рейси до Росії та Білорусі до кінця року

Фото: літак Turkish Airlines (flickr.com LV Aircraft Photography)
Автор: Артур Родивилов

Найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines продовжила скасування рейсів у Мінськ, Сочі, Ростов та Єкатеринбург до 31 грудня 2022 року. Рейси з цих міст також не здійснюватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу компанії.

У компанії зазначили, що рейси до цих міст Білорусі та Росії скасовано до 31 грудня 2022 року включно. У Turkish Airlines не уточнили причини такого рішення.

Turkish Airlines перестала виконувати рейси до Мінська та деяких міст РФ з початку війни Росії проти України і продовжує припинення рейсів до цих країн.

У вересні Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) відзначила Росію "червоним прапорцем" на сторінці аудиту безпеки польотів у 187 країнах світу.

З 10 березня авіакомпанія Turkish Airlines призупинила продаж квитків росіянам на рейси з Туреччини до третіх країн.

Нагадаємо, навчальний центр авіакомпанії Turkish Airlines більше не навчатиме російських пілотів на тренажерах імітації польоту. Причиною цього стали європейські санкції.

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