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Крупнейшая авиакомпания Турции отменила рейсы в Россию и Беларусь до конца года

Фото: самолет Turkish Airlines (flickr.com LV Aircraft Photography)
Автор: Артур Родивилов

Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург до 31 декабря 2022 года. Рейсы из этих городов также не будут осуществляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что рейсы в эти города Беларуси и России отменены до 31 декабря 2022 года включительно. В Turkish Airlines не уточнили причину для такого решения.

Turkish Airlines перестала выполнять рейсы в Минск и некоторые города РФ с начала войны России против Украины и продлевает приостановку рейсов в эти страны.

В сентябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) отметила Россию "красным флажком" на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира.

С 10 марта авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажу билетов россиянам на рейсы из Турции в третьи страны.

Напомним, учебный центр авиакомпании Turkish Airlines больше не будет обучать российских пилотов на тренажерах имитации полета. Причиной тому стали европейские санкции.

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Авиакомпания