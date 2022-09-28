Крупнейшая авиакомпания Турции отменила рейсы в Россию и Беларусь до конца года

В компании отметили, что рейсы в эти города Беларуси и России отменены до 31 декабря 2022 года включительно. В Turkish Airlines не уточнили причину для такого решения.

Turkish Airlines перестала выполнять рейсы в Минск и некоторые города РФ с начала войны России против Украины и продлевает приостановку рейсов в эти страны.

В сентябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) отметила Россию "красным флажком" на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира.

С 10 марта авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажу билетов россиянам на рейсы из Турции в третьи страны.

Напомним, учебный центр авиакомпании Turkish Airlines больше не будет обучать российских пилотов на тренажерах имитации полета. Причиной тому стали европейские санкции.

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