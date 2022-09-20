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У Туреччині відмовилися навчати російських пілотів

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Анкара, Вівторок 20 вересня 2022 08:55
У Туреччині відмовилися навчати російських пілотів Фото: у Туреччині відмовилися навчати російських пілотів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Навчальний центр авіакомпанії Turkish Airlines більше не навчатиме російських пілотів на тренажерах імітації польоту. Причиною цього стали європейські санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Навчальний центр Turkish Airlines відправив російським авіакомпаніям повідомлення, в якому йдеться про те, що центр змушений припинити роботу з компаніями з РФ у зв'язку з посиленням санкцій Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), що сертифікував усі тренажери FSTD.

Експерти вважають, що турецький навальний центр не буде єдиною організацією, яка відмовила пілотам російських авіакомпаній у підготовці.

Також, за словами експертів, відмова турецьких партнерів від співпраці – серйозний удар по системі підготовки та підтримання кваліфікації пілотів у РФ. На їхню думку, без навчання на тренажерах різко знизиться безпека польотів у Росії, особливо на лайнерах далекомагістрального типу – таких як Boeing B777 та Airbus A350.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоросійські авіакомпанії розбирають літаки на запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через санкції Заходу.

Як відомо, США заборонили експорт запасних частин для літаків трьох російських авіакомпаній - "Аерофлоту", Azur Air та Utair.

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