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Найбільша авіакомпанія Росії вперше відправила літак на ремонт до Ірану через санкції

Фото: найбільша авіакомпанія Росії вперше відправила літак на ремонт до Ірану через санкції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" вперше відправила літак Airbus A330-300 на ремонт до Ірану. Усе через запроваджені проти Росії санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське інтернет-видання Meduza.

"Лайнер із реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана 5 квітня. Співробітники найбільшого іранського перевізника Mahan Air збираються провести обслуговування стійок шасі літака та інші роботи", - пише видання.

В "Аерофлоті" відзначили, що компанія Mahan Air нібито має "необхідну матеріальну базу, сертифікати й величезний досвід, провайдер виконує технічне обслуговування з високим рівнем якості".

Як стверджують джерела російського "РБК", "Аерофлот" протягом декількох місяців обговорював техобслуговування в Ірані. Раніше ж літаки перевізника обслуговували інші компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними PAP, в ЄС поки що не просувається робота над новими санкціями проти Білорусі, оскільки кілька країн хочуть скасувати вже введені обмеження.

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