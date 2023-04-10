Крупнейшая авиакомпания России впервые отправила самолет на ремонт в Иран из-за санкций

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет Airbus A330-300 на ремонт в Иран. Все из-за введенных против России санкций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское интернет-издание Meduza .

Как утверждают источники российского "РБК", "Аэрофлот" в течение нескольких месяцев обсуждал техобслуживание в Иране. Раньше самолеты перевозчика обслуживали другие компании.

В "Аэрофлоте" отметили, что компания Mahan Air якобы имеет "необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества".

"Лайнер с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран 5 апреля. Сотрудники крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air собираются провести обслуживание стоек шасси самолета и другие работы", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным PAP, в ЕС пока не продвигается работа над новыми санкциями против Беларуси, поскольку несколько стран хотят отменить уже введенные ограничения.

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