Найбільша авіакомпанія Ізраїлю скасувала рейси в РФ після катастрофи літака в Казахстані

Зазначається, що рейси між Тель-Авівом і Москвою не будуть виконуватися протягом найближчого тижня.

"Наступного тижня буде проведено повторну оцінку ситуації, після чого буде ухвалено рішення про відновлення рейсів. Пасажири будуть повідомлені найближчим часом", - повідомили у прес-службі компанії.

Авіакатастрофа у Казахстані

Вранці 25 грудня у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. На його борту перебувало 67 осіб. За останньою інформацією, внаслідок аварії загинули 38 людей.

Відомо, що літак прямував з Баку до Грозного. За даними ЗМІ, у Грозному, де до цього збивали дрони, могли підбити літак, тому він не зміг сісти. У результаті Embraer 190 впав у районі міста Актау.