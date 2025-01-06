Найбільша армія Європи. Зеленський відповів, скільки людей служать у Силах оборони України

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні було оголошено мобілізацію, яка охопила всі регіони країни. Призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Мобілізація здійснюється поступово, залежно від потреб оборони.

Тим часом вже не вперше обговорюється у публічному просторі питання зниження мобілізаційного віку. Як повідомляли в Офісі президента (ОП), в Сполучених Штатах Америки (США) закликають знизити призовний вік в Україні до 18 років. Проте Київ на це не погодився.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федора Веніславського, наразі в парламенті не розглядають жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку. Також не обговорюються ідеї щодо примусової мобілізації жінок.

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