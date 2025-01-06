Самая большая армия Европы. Зеленский ответил, сколько людей служат в Силах обороны Украины

По словам Зеленского, сейчас второе место по самой большой армии в Европе занимает Франция, которая имеет около 200 тысяч бойцов.

"Европа сможет собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов? Нет. Европа не захочет это делать. И для чего? Мы же не хотим с вами мировую войну. Нет такой цели. Нет такой цели всех собирать. Мы не хотим никакой войны. Мы хотим россиян остановить", - пояснил президент.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине была объявлена мобилизация, которая охватила все регионы страны. Призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Мобилизация осуществляется постепенно, в зависимости от потребностей обороны.

Между тем уже не впервые обсуждается в публичном пространстве вопрос снижения мобилизационного возраста. Как сообщали в Офисе президента (ОП), в Соединенных Штатах Америки (США) призывают снизить призывной возраст в Украине до 18 лет. Однако Киев на это не согласился.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, сейчас в парламенте не рассматривают никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста. Также не обсуждаются идеи о принудительной мобилизации женщин.