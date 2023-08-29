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Найбідніших жителів Росії заманюють на війну високими зарплатами, - британська розвідка

Фото: жебраків Росії заманюють на війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Жителів найбідніших регіонів Росії заманюють на війну з Україною високими зарплатами. Однак навіть це не допоможемо Москві набрати достатньо добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, після вторгнення в Україну військова служба у збройних силах Росії стала дедалі прибутковішою. Зокрема, 4 лютого 2022 року президент Володимир Путін зазначив, що лейтенант отримує 81,2 тисяч рублів на місяць. У жовтні 2022 року він заявив, що навіть мобілізовані рядові отримуватимуть 195 тисяч рублів на місяць.

За даними британської розвідки, багато молодших чинів, які несуть службу в Україні, зараз отримують понад 200 тисяч рублів на місяць. Це більш ніж у 2,7 раза перевищує середню зарплату за Росією (72,9 тисяч рублів). Для порівняння: середня зарплата у Великій Британії, збільшена у 2,7 раза, перевищуватиме 90 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

"Цілком ймовірно, що зарплата і додаткові пільги стануть сильним стимулом для людей, особливо з бідних регіонів Росії. Однак Росія, як і раніше, навряд чи досягне поставленої мети щодо набору добровольців до лав армії", - зазначають у Міноборони Британії.

Мобілізація на території Росії

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Москві розглядають можливість додаткової мобілізації 450 тисяч осіб для відправки на війну проти України.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов також зазначав, що в РФ продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця набирають близько 20 тисяч людей.

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