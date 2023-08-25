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Мобілізація в РФ триває, хочуть призвати ще сотні тисяч: дані від Буданова

П'ятниця 25 серпня 2023 12:55
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Мобілізація в РФ триває, хочуть призвати ще сотні тисяч: дані від Буданова Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Росії розглядають можливість додаткової мобілізації 450 тисяч осіб для відправки на загарбницьку війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Він зазначив, що мобілізація в Росії не припинялася.

"Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч", - сказав керівник ГУР.

Буданов звернув увагу на цікаву "логіку" російської влади.

"Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде", - сказав він.

Мобілізація в Росії

Раніше представник ГУР Андрій Юсов також зазначав, що в РФ продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей.

При цьому він вважає, що країна-агресор може запустити нову хвилю публічної мобілізації восени.

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ГУР КИрило Буданов Мобілізація в Росії
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