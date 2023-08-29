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Беднейших жителей России заманивают на войну высокими зарплатами, - британская разведка

Фото: нищих жителей России заманивают на войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Жителей беднейших регионов России заманивают на войну с Украиной высокими зарплатами. Однако даже это не поможем Москве набрать достаточное количество добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, после вторжения в Украину военная служба в вооруженных силах России стала все более доходной. В частности, 4 февраля 2022 года президент Владимир Путин отметил, что лейтенант получает 81,2 тысячи рублей в месяц. В октябре 2022 года он заявил, что даже мобилизованные рядовые будут получать 195 тысяч рублей в месяц.

По данным британской разведки, многие младшие чины, несущие службу в Украине, сейчас получают более 200 тысяч рублей в месяц. Это более чем в 2,7 раза превышает среднюю зарплату по России (72,9 тысяч рублей). Для сравнения: средняя зарплата в Великобритании, увеличенная в 2,7 раза, будет превышать 90 тысяч фунтов стерлингов в год.

"Вполне вероятно, что зарплата и дополнительные льготы станут сильным стимулом для людей, особенно из бедных регионов России. Однако Россия по-прежнему вряд ли достигнет поставленных целей по набору добровольцев в ряды армии", - отмечают в Минобороны Британии.

Мобилизация на территории России

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Москве рассматривают возможность дополнительной мобилизации 450 тысяч человек для отправки на войну против Украины.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов также отмечал, что в РФ продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

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